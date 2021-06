ADC Therapeutics kündigt Präsentationen auf der 16. jährlichen International Conference on Malignant Lymphoma an

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das in der Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) zur Behandlung hämatologischer Malignome und solider Tumore führend ist, gab heute bekannt, dass Abstracts zu Camidanlumab-Tesirin (Cami) und ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) zur Präsentation auf der 16. jährlichen International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) ausgewählt wurden.

Einzelheiten zu den mündlichen Präsentationen

Titel: Camidanlumab Tesirine Efficacy and Safety in an Open-label, Multicenter, Phase 2 Study of Patients (pts) with Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma (R/R cHL)

Session: Hodgkin Lymphoma

Tag/Uhrzeit: 22. Juni 2021, 14;45 bis 16:15 Uhr MESZ

Referent: Pier Luigi Zinzani, MD, PhD, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Istituto di Ematologia „Seràgnoli“, und Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Università di Bologna, Bologna, Italien

Abstract-Nummer: 075

Einzelheiten zu den Posterpräsentationen

Titel: LOTIS 2 Follow-up Analysis: Updated Results from a Phase 2 Study of Loncastuximab Tesirine in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma

Track: Aggressive NHL

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Pier Luigi Zinzani, MD, PhD, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Istituto di Ematologia „Seràgnoli“, und Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Università di Bologna, Bologna, Italien

Poster-Nummer: 177

Titel: A Phase 2 Randomized Study of Loncastuximab Tesirine (Lonca) Versus (Vs) Idelalisib in Patients (Pts) with Relapsed or Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL) - LOTIS-6

Track: Ongoing Trials

Tag/Uhrzeit: 18. Juni 2021, 9 Uhr MESZ

Referent: Carmelo Carlo-Stella, MD, Abteilung für Onkologie und Hämatologie, Humanitas Klinik- und Forschungszentrum – IRCCS, und Humanitas University, Rozzano, Mailand, Italien