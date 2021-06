Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Osteuropas Börsen schließen uneinheitlich Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Während es in Prag und Moskau aufwärts ging, verzeichneten die Marktplätze in Budapest und Warschau Verluste. Mit Blick auf konjunkturelle Impulsgeber lag die …