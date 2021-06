Yokohama Convention & Visitors Bureau (YCVB) ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass der 2. ICCA Asia Pacific Chapter Summit 2020 (ICCA AP Summit 2020) die erste internationale Konferenz war, bei der das System zur CO₂-Kompensation Yokohama Blue Carbon in der Praxis eingesetzt wurde.

In den letzten Jahren ist Nachhaltigkeit zu einem immer wichtigeren Aspekt der Tagungsindustrie geworden. YCVB ist bestrebt, in diesem Bereich führend zu sein und ergreift aggressive Initiativen, um die Nachhaltigkeit von Konferenzen und Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden, zu maximieren. Im Dezember 2020 fand der ICCA AP Summit 2020 im PACIFICO Yokohama North statt (YCVB führte den Vorsitz des Organisationskomitees). Dabei wurde ein Klimaschutzprogramm in Übereinstimmung mit dem Systems zur CO2-Kompensation Yokohama Blue Carbon initiiert. Dieses System ist ein Projekt zur Bekämpfung der globalen Erwärmung, das von der Hafenstadt Yokohama entwickelt wurde. Das einzigartige Projekt nutzt die lokalen Meeresressourcen, um einen Kohlenstoffausgleich zu erreichen.