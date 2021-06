Alira Health erweitert seine globalen Klinik- und Datenkapazitäten durch die Übernahme von CROS NT

Alira Health (www.alirahealth.com), ein führendes internationales Beratungsunternehmen im Bereich des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften, gab bekannt, dass es CROS NT (www.crosnt.com), ein datengetriebenes Auftragsforschungsunternehmen (CRO für Contract Research Organization) mit Sitz in Italien und Niederlassungen in Europa und den USA, übernommen habe. CROS NT stellt hochwertige, kosteneffiziente sowie innovative Biometrik-Lösungen bereit, die Kunden dabei unterstützen, Therapien zu entwickeln und Diagnosen zu stellen, um das Leben von Patienten rund um den Globus zu verbessern. Die Übernahme erweitert das umfassende Spektrum von Beratungs- und Implementierungsdiensten von Alira Health mit zusätzlichen Kenntnissen, um für Anbieter, Kostenträger und Zulieferer neue Wege zu erschließen, Innovationen voranzutreiben und bessere Resultate für Patienten zu erzielen.

„Wir freuen uns überaus, die Biometrics-Dienste von CROS NT global zu übernehmen. Die Synergien unter unseren RWE-Praktiken (RWE für Regulatory, Clinical and Real-World Evidence) und die globalen Biometrik-Kapazitäten von CROS NT werden Alira Health noch besser positionieren, um Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen zu bedienen“, sagte Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer bei Alira Health. „Die Hinzufügung von CROS NT wird es Alira Health zudem erlauben, unsere direkten klinischen Betriebe in Europa zu erweitern. Wir nehmen das Engagement und Herzblut von CROS NT auf, das in der klinischen Forschung wegweisend ist, und sind stolz, Paolo Morelli, CEO von CROS NT, und sein Team in unserem schnell wachsenden Unternehmen begrüßen zu können.“