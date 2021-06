Der Leitindex der Wall Street, der S&P 500, ist nun viermal in Folge daran gescheitert, das bisherige Allzeithoch zu überbieten - und war jeweils nicht mehr als 0,15% davon entfernt. Heute wieder einmal extrem dünne Hand

Der Leitindex der Wall Street, der S&P 500, ist nun viermal in Folge daran gescheitert, das bisherige Allzeithoch zu überbieten - und war jeweils nicht mehr als 0,15% davon entfernt. Heute wieder einmal extrem dünne Handelsvolumina an der Wall Street, niemand will sich offenkundig vor den morgigen US-Verbraucherpreisen zu weit aus dem Fenster lehnen. Unterdessen fallen die US-Anleiherenditen - man scheint also das Narrativ der Fed zu glauben, dass die Inflation nur vorübergehend sei, zumal Bidelns Infratsrukturplan in immer weitere Ferne rückt. Bitcoin erholt sich heute wieder - die Euphorie ist groß, dass El Salvador die Kryptowährung offiziell als Zahlungsmittel anerkannt hat (nach der praktischen Umsetzung aber fragt noch niemand).

