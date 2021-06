Traumhaus startet noch im Juni eine Kapitalerhöhung

Traumhaus will das Kapital erhöhen. Im Rahmen der Finanzierungsmaßnahme will die Gesellschaft aus Wiesbaden bis zu 237.698 Stückaktien zum Ausgabepreis von jeweils 17,10 Euro bei Anlegern platzieren. „Die Zeichnungsfrist läuft vom 23. Juni 2021 bis zum 9. Juli 2021 - eine vorzeitige Schließung der Bücher ist möglich”, so das m:access-notierte Unternehmen am Mittwoch.Aktionäre erhalten für die Kapitalmaßnahme ein ...