AKTIE IM FOKUS Börsengang von Marqeta bislang erfolgreich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.06.2021, 20:08 | 93 | 0 | 0 09.06.2021, 20:08 | NEW YORK (dpa-AFX) - Erfolgreich ist am Mittwoch bislang das Börsendebüt des Zahlungsabwicklers Marqeta verlaufen. Die am Tag zuvor für 27 US-Dollar ausgegebenen Aktien erreichten zu Handelsbeginn in der Spitze 32,75 Dollar und lagen damit um mehr als 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Zuletzt wurden die Papiere noch mit 30,60 Dollar gehandelt. Die 45,5 Millionen ausgegebenen Aktien des Unternehmens waren den Investoren in einer Preisspanne von 20 bis 24 Dollar angeboten worden./bek



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer