Safeguard DNA Diagnostics führt Coronatest-Trockenabstrichtupfer von Rhinostics als primäre Probenentnahmevorrichtung für die Labore des Unternehmens auf den Philippinen ein

Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI), eine der größten Laborketten für Infektionskrankheiten auf den Philippinen, hat die COVID-Probenentnahme mit den Trockentupfern von Rhinosticsᵗᵐ für die Entnahme von Nasenabstrichen und Nasen-Rachenabstrichen eingeführt. Die Trockentupfer werden in den Laboren des Unternehmens in der Metropolregion Manila, in Davao und Negros Occidental eingeführt. Darüber hinaus wird SDDI als exklusiver Vertriebspartner von Rhinostics auf den Philippinen tätig sein.

Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

Rhinostics Inc. ist ein Spinout-Unternehmen der Harvard University, das neue Materialien und Konzeptionen für die verbesserte Probenentnahme für COVID-Tests und sonstige allgemeine Atemwegtests auf den Markt bringt. Die Tupfer von Rhinosticsᵗᵐ erhielten die US-Notfallzulassung für die COVID-Probenentnahme. Diese Tupfer ermöglichen eine angenehmere Entnahme, einen trockenen Versand und einen Transport ohne virale Transportmedien.

Paul Jochico, Mitgründer und Director von Safeguard DNA Diagnostics Inc. merkte dazu Folgendes an: „Wir freuen uns, die innovativen Probenentnahmetupfer von Rhinostics künftig auf den Philippinen einzusetzen, um den Menschen dort eine angenehmere Probenentnahme und eine hohe Leistungsfähigkeit der Assays zu bieten. Die Trockentupfer sind robuster und zeichnen sich im Vergleich zu viralen Transportmedien (VTM) und Speichelproben durch ein geringeres Kontaminationsrisiko während der Entnahme und des Transports aus. Die fortgesetzte Durchführung von Coronatests wird dazu beitragen, dass mehr Menschen geschützt werden, bis auf den Philippinen vermehrt geimpft werden kann.“

George Aaron, CEO und Chairman von Safeguard Biosystems Holdings Ltd, dem Joint-Venture-Partner von SDDI, äußerte sich dazu wie folgt: „Die Möglichkeit, unser Labor für molekulare Mikrobiologie in Manila für einen anderen Zweck umzuwidmen, war für die Menschen auf den Philippinen während dieser schrecklichen Pandemie von großem Nutzen. Safeguard setzt sich auch weiterhin dafür ein, innovative Produkte für die Diagnose von Infektionskrankheiten in die Geschäftstätigkeit von SDDI einzubringen.“