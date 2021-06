Veeva Link jetzt für 12 therapeutische Anwendungsgebiete in über 50 Ländern verfügbar

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Zielgruppenorientierte Profile von

Veeva Systems (https://www.veeva.com/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass auf

der Kunden-Informationsplattform Veeva Link (http://veeva.com/veeva-link) 11

neue therapeutische Anwendungsgebiete verfügbar sind. Veeva Link wurde

ursprünglich in der Onkologie etabliert und bietet tiefgehende und kuratierte

Expertenprofile mit Einblicken in Echtzeit. Diese helfen Teams im

Life-Science-Bereich dabei, sich mit globalen Experten in 12 therapeutischen

Vernetzung mit Meinungsbildnern sowie ein relevantes Verständnis des Ökosystems

zu stärken und macht so jede Interaktion bedeutsamer", sagte Gandolf Finke, CEO

von Fosanis. "Die Partnerschaft mit Veeva wird uns dabei helfen, Patienten

unsere lebensverändernden digitalen Lösungen zugänglich zu machen."



Veeva Link liefert detaillierte Informationen zu wichtigen Meinungsbildnern.

Diese beinhalten unter anderem ihre Erfahrungen, bestehende Kollaborationen und

wissenschaftliche sowie digitale Aktivitäten. Die dynamischen Profile basieren

auf tausenden öffentlich verfügbarer Datenquellen, einschließlich Informationen

aus sozialen Medien, Publikationen, klinischen Studien, Veranstaltungen und

Verbänden.



Die Erweiterung von Veeva Link bietet präzise und wichtige Daten über

Interessensvertreter im Gesundheitswesen in den folgenden Indikationsbereichen:

bakterielle Infektionen, Kardiologie, Dermatologie, Endokrinologie,

Gastroenterologie, Hepatologie, Nephrologie, Neurologie, respiratorischen

Systemen, Rheumatologie und Virologie, zusätzlich zu der bereits verfügbaren

Lösung für die Onkologie.



"Die Erweiterung von Veeva Link auf neue therapeutische Anwendungsgebiete und

die umfassenden Profile setzen den Industriestandard für Kundeninformationen in

Echtzeit", sagte Kilian Weiss, Geschäftsführer von Veeva Link bei Veeva Systems.

"Durch eine große Bandbreite an digitalen und wissenschaftlichen Datenquellen

und durch die Verankerung dieser Einblicke in Veevas Commercial Cloud helfen wir

dem Gesundheitswesen, die Forschung und die Patientenversorgung zu verbessern."



Weitere Informationen zu Veeva Link und den neuen therapeutischen

Anwendungsgebieten werden am 10. Juni 2021 auf dem Veeva Commercial & Medical

North America Summit Connect

(https://go.veeva.com/commercial-summit-connect-2021-reg) bekannt gegeben. Die Seite 2 ► Seite 1 von 2



