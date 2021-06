Echosens bringt neue FibroScan-basierte Scores Agile 3+ und Agile 4 auf den Markt – Erkennung von fortgeschrittener Fibrose und Zirrhose, Vorhersage klinischer Ergebnisse und Verbesserung der Patientenbetreuung

Echosens, ein Hochtechnologieunternehmen und Anbieter der FibroScan-Produktfamilie, hat heute die weltweite Markteinführung des FibroScan-basierten Agile-Scores bekannt gegeben, mit denen sich fortgeschrittene Fibrose und Zirrhose bei Patienten mit nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) leicht erkennen lassen, die Anzahl der falsch-positiven Fälle im Vergleich zur ausschließlichen Messung der Lebersteifigkeit mithilfe der vibrationsgesteuerter transienter Elastographie (LSM by VCTE) reduziert wird, präzise Vorhersagen von Leberkomplikationen möglich sind und in den nächsten Jahren Patienten bestimmt werden können, für die pharmazeutische Behandlungen in Betracht kommen.

Weitere Informationen über myFibroScan sind hier verfügbar.