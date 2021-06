Pflichtmitteilung:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter kundenorientierter Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute die Veröffentlichung seiner bei ISMG in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel „The State of Mobile Banking App Security“ (Der Stand der Sicherheit mobiler Banking-Anwendungen). Die vollständige Studie kann bei www.verimatrix.com/ebooks/state-of-mobile-security heruntergeladen werden.

An der Umfrage nahmen 150 Fachleute für Sicherheit bei Finanzdienstleistungen in den USA, Kanada und der EMEA-Region teil. In den Antworten zeigt sich eine deutliche Lücke zwischen der Bedeutung, die mobilen Apps beigemessen, und der Aufmerksamkeit, die diesen von den Sicherheitsfachleuten auf höchster Ebene geschenkt wird. Obwohl 82 Prozent der Befragten die Sicherheit des mobilen Kanals als wichtig oder sehr wichtig einstuften, gab nur etwas über die Hälfte der CISOs an, die mobile Sicherheit selbst zu begutachten, zu beeinflussen oder Entscheidungen darüber zu treffen.