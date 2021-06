Zoom führt Zoom Phone Appliances für hybride Arbeitsumgebungen mit Homeoffice und Büro ein

SAN JOSE, Kalifornien, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hat heute die Einführung von Zoom Phone Appliances bekanntgegeben, einer neuen Kategorie von Hardware, die für eine hybride Belegschaft optimiert wurde, deren Arbeitsumgebungen sowohl das Homeoffice als auch gemeinsam genutzte Besprechungsräumen umfasst. Damit bietet das Unternehmen eine Lösung für Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen. Zoom Phone Appliances kombiniert Zoom-Technologie mit Hardware von Poly und Yealink, um Video- und Audiofunktionen sowie Touchscreens zu bieten – in einer Tischtelefon-Komplettlösung für HD-Videokonferenzen, Telefongespräche und interaktive Whiteboards.

„Zoom zeigt mit seinem robusten Cloud-Telefonangebot Zoom Phone weiterhin ein hohes Innovationstempo und die Fähigkeit zur globalen Skalierung“, so Elka Popova, VP of Connected Work Research bei Frost & Sullivan. „Zoom Phone war schon immer eine revolutionäre Alternative zu älteren Telefonlösungen, und das neue Geräteprogramm verbessert sein Wertversprechen weiter, indem es Unternehmen die Möglichkeit gibt, Arbeitsplätze unkompliziert zu videofähigen Arbeitsplätzen auszubauen – mit speziell entwickelten Geräten, die einfach zu beschaffen, bereitzustellen und zu verwalten sind.“

„Der traditionelle Arbeitsplatz entwickelt sich ständig weiter und passt sich an. Unser Ziel ist es, den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten zu bieten, indem wir die Grenzen zwischen Sprache und Video verwischen“, so Graeme Geddes, Head of Zoom Phone and Zoom Rooms bei Zoom. „Das neue Zoom Phone Appliance-Programm umfasst eine Auswahl an speziell entwickelter Zoom Phone-Hardware von Poly und Yealink, was die Kommunikation optimiert, Reibungspunkte beseitigt und ein leistungsstarkes Kommunikationserlebnis ermöglicht.“

Zoom Phone-Appliances vereinfachen die Lizenzierung, Installation, Verwendung und Verwaltung, was sowohl den Endbenutzern als auch den IT-Abteilungen zugutekommt. Weitere Highlights von Zoom Phone Appliances sind: