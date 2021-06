COPIKTRA® (Duvelisib) erhält EU-Zulassung für die Behandlung von rezidivierter oder refraktärer CLL und refraktärem FL

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Secura Bio, Inc. (Secura Bio) - ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3189988-1&h=3293665976&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3189988-1%26h%3D994562808%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.securabio.com%252F%26a%3Dwww.securabio.com&a=www.securabio.com ), einintegriertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich der weltweiten Entwicklungund Vermarktung wirkungsvoller Onkologie-Therapien widmet, gab heute bekannt,dass die Europäische Arzneimittelagentur am 19. Mai 2021 die Marktzulassung fürCOPIKTRA als Monotherapie für die Behandlung von rezidivierter oder refraktärerchronischer lymphatischer Leukämie (CLL) bei Patienten, die mindestens zweivorherige Therapien erhalten haben, und für die Behandlung von follikuläremLymphom (FL), das gegenüber mindestens zwei vorherigen systemischen Therapienrefraktär ist, erteilt hat.CLL und FL sind langsam wachsende, unheilbare Blutkrebsarten, die zulebensbedrohlichen Komplikationen wie Anämie, schweren Infektionen undbehandlungsbedürftigem Knochenmarkversagen führen können. Das Ziel der Therapiefür Patienten mit diesen Krebsarten ist es, das Gesamtüberleben und dieLebensqualität zu verbessern. COPIKTRA ist ein dualer Inhibitor der PI3K-Delta-und Gamma-Signalwege, die an der Proliferation maligner Zellen beteiligt sindund von denen man annimmt, dass sie eine Rolle bei der Bildung undAufrechterhaltung der unterstützenden Mikroumgebung des Tumors spielen."Diese Marktzulassung ist ein wichtiger Schritt, um Patienten zu helfen, die anrezidivierter oder refraktärer CLL und FL leiden und für die es derzeit nurbegrenzte Optionen und schlechte Behandlungsergebnisse gibt. Nach derMarkteinführung wird COPIKTRA Patienten und Ärzten in weiten Teilen Europaseinen oralen, dualen Inhibitor der Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K) zurVerfügung stellen, eine Behandlungsoption, die anders wirkt als andereverfügbare Therapien für diese unheilbaren Krankheiten", so Dr. David Cohan,Chief Medical Officer von Secura Bio."Mit der Marktzulassung von COPIKTRA in der Europäischen Union wird Secura Bioüber zwei sinnvolle Onkologie-Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismenverfügen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres Unternehmensziels:die weltweite Erweiterung unseres Indikationsportfolios für die Behandlung vonanspruchsvollen hämatologischen und soliden Malignomen bei Patienten mitwichtigen ungedeckten Bedürfnissen", sagte Joseph M. Limber, Präsident und CEOvon Secura Bio."COPIKTRA bietet europäischen Ärzten und Patienten eine weitere wertvolle undnützliche Option zur Bekämpfung dieser schwächenden Krankheiten. Wir arbeiten