Attraktive Short-Chance im Erdgas auf saisonaler Basis

Die häufig auftretende Schwäche zu dieser Jahreszeit ist in der Nachfrage begründet und hat mit dem Wirtschaftszyklus zu tun. Erdgas schwächelt in 3/4 der Fälle zwischen Mitte Juni und Ende Juli, was ich jährlich mit einem top-saisonalen Trade auszunutzen versuche. Die nachfolgende Grafik zeigt die Kapitalkurve dieses saisonalen Trades und deren Auszahlungsprofil (blaue Balken). Details dazu bleiben den Tradingstudenten bei unserem Online-Seminar vorbehalten (siehe unten).

Umsetzbar ist diese Tradingidee u.a. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

