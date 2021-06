Poda startet Pilotvertrieb mit Big Tobacco

Vancouver (British Columbia), 2. Juni 2021. Poda Lifestyle and Wellness Ltd. (CSE: PODA, FWB: 99L) („PODA“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung mit Shenzhen ESON Technology Co. Ltd. („ESON“) für die Ermöglichung eines Abkommens hinsichtlich einer gemeinsamen Entwicklung (Joint Development Agreement - das „JDA“), wobei sich PODA dem bestehenden Vertriebsnetz von ESON in Europa und Asien anschließen wird, wo ESON zurzeit über 50 Millionen Einheiten pro Monat verkauft. PODA hat eine einzigartige Heat-not-Burn- („HNB“)-Plattform entwickelt und patentiert (das „geistige Eigentum von PODA“), während ESON eine patentierte eigene Mischung von tabakfreien Produkten (das „geistige Eigentum von ESON“) entwickelt hat, die es zurzeit über die Marke NEAFS verkauft.