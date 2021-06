Arrow Electronics und ROOQ kooperieren bei der Innovation im Bereich Sport-Tracking

ROOQ BOX (Photo: Business Wire)

Die ROOQ BOX besteht aus einem Paar Sensoren, die in einem Armband an beiden Handgelenken getragen werden. Die Sensoren zeichnen die Bewegungen auf, die während des Boxens ausgeführt werden. Die Daten werden dann in der zugehörigen ROOQ-App und in der Cloud mithilfe von maschinellen Lernalgorithmen analysiert, um eine präzise Aufzeichnung der Trainingseinheit zu erstellen. Anhand dieser Informationen können Boxer und Trainer eine detaillierte Übersicht über die Trainingseinheit erstellen, einschließlich Schlaganzahl, Schlaggeschwindigkeiten, Variabilität und Schlagkraft. Der Algorithmus wurde darauf trainiert, acht verschiedene Arten von Schlägen zu erkennen und diese automatisch zu kategorisieren, während gleichzeitig nicht boxspezifische Bewegungen herausgefiltert werden.

Die von der Sensortechnologie gelieferten Daten, die bisher für Sportler unzugänglich waren, stellen ein wertvolles Tool dar, das Boxern hilft, ihre Leistungsfähigkeit zu überwachen und zu verbessern. Diese Informationen können mit ihren Trainern geteilt werden. Bei der Entwicklung des Systems hat ROOQ auf ein breites Spektrum an Erfahrungen innerhalb seines Teams zurückgegriffen, darunter Daten-, Software-, Hardware- und Firmware-Spezialisten, Sportwissenschaftler und Mathematiker sowie Boxer und Trainer. Diese Erfahrung erstreckt sich bis auf die oberste Ebene: Der Chief Sports Officer von ROOQ, Henry Maske, ist Olympiasieger im Boxen (Goldmedaille, Seoul 1988) und Profiweltmeister (1993 bis 1996).

Arrow war maßgeblich an der Projektleitung im Bereich Firmware und Hardware zwischen den Zulieferern von Komponenten sowie Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen beteiligt. Darüber hinaus wurden die eInfochips-Ingenieurdienstleistungen von Arrow in dem Projekt genutzt. Arrow hat sein Fachwissen in den Bereichen Logistik und Lieferkette eingesetzt, damit das Produkt reibungslos und effizient auf den Markt gebracht und die Produktion skaliert werden konnte.