Classic Minerals Limited erhält in Kat Gap Genehmigung für Versuchsabbau in Form einer Großprobenentnahme mit intensiver Exploration

Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, "das Unternehmen" oder "CLZ") gibt bekannt, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für den Abbau einer großen Erzprobe erhalten hat, die die Kalibrierung der Bergbau- und Metallurgieparameter vor dem vollständigen Abbau und Produktion auf seinem zu 100 % unternehmenseigenem Goldprojekt Kat Gap unterstützen wird. Diese Versuchsgrube wird das Projektrisiko weiter verringern und dem Unternehmen und seinen Investoren mehr Vertrauen in die Durchführung des größeren Bergbaubetriebs geben.





Die wichtigsten Punkte:

- Das Ministerium für Bergbau, Branchenregulierung und Sicherheit hat den Abbau einer Großprobe in Kat Gap genehmigt.

- Classic erwartet, zwischen 3.000 - 5.000 Tonnen (t) Erz mit 4 bis 6 g/t Au für 350 bis 1.000 enthaltene Unzen Gold (Au) freizulegen. Dieses Material ist ein Teil der aktuellen Mineralressource von 93.000 Unzen.

- DMIRS-Überschusstonnage und Genehmigung unter dem Native Title ermöglichen Abbau von bis zu 49.000 t in Kat Gap gemäß den Bedingungen der zugrunde liegenden (erteilten) Explorationspacht.

- Erfolgreiche Genehmigung des Projektmanagementplans durch staatliche Ingenieure des australischen Bundesstaates Western Australia (WA).

- Großprobe wird wertvolle geologische, technische und metallurgische Daten vor dem vollständigen Abbau und der Produktion liefern.





Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildungen 1 und 2 darin zeigen: Entwurf der Versuchstagebaugruben in orthografischer Ansicht und Draufsicht (links bzw. rechts; beachten Sie, dass die Abmessungen der Rasterblöcke 25 m betragen)

Drei (3) Hauptgründe für die Durchführung dieser Großprobenahme (Versuchsgrube) sind wie folgt:

1. Metallurgische Überprüfung. Die Entnahme der Großprobe wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, die Gekko-Anlage vor der vollen Produktion zu testen und zu verfeinern (siehe Pressemitteilung, "Classic beginnt mit dem Transport der Gekko-Anlage nach Kat Gap", 25. Mai 2021).







