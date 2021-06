Ende 2018 markierte der Rohölpreis der US-Sorte Western Texas Intermediate um 89,08 US-Dollar noch ein stolzes Verlaufshoch, kam aber im Zuge der weltwirtschaftlichen Abkühlung unter Druck und schlug 2019 in eine Seitwärtsspanne zwischen 60,80 und 77,14 US-Dollar ein. Die Corona-Krise tat ihr übriges und drückte die Notierungen auf ein Verlaufstief von 8,35 US-Dollar abwärts. Seitdem allerdings verfolgt der Energieträger wieder eine klare Erholungsbewegung, dabei reicht es in einem ersten Schritt an 44,65 US-Dollar heran, im nächsten an 68,00 US-Dollar. Aktuell bereiten Bullen die fünfte und wahrscheinlich finale Kaufwelle mit Zielen an den Hochs aus 2019 vor.

Nächster Halt 2019‘er Hochs

Sobald ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 68,00 US-Dollar vorliegt, sind weitere Ziele bei 75,44 sowie 77,13 US-Dollar bei WTI zu suchen. Um hiervon überproportional profitieren zu können, darf demnächst das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6V8F zum Einsatz kommen. Ein Rücksetzer unter ein Niveau von 66,75 US-Dollar könnte allerdings kurzzeitig bärische Marktteilnehmer animieren und zu Abschlägen auf 64,80 US-Dollar hervorrufen. Darunter findet WTI um 62,00 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.