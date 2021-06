between the lines „Apple ist eine Gelddruckmaschine! Aber was ist das Unternehmen wert?“ Gastautor: Helge Rehbein 101 | 0 | 0 10.06.2021, 08:20 | „Würde ich gerne Apple Aktien besitzen wollen? Ja, sehr gerne! Wenn der Preis mal runterkäme“, sagt Christoph Bruns, Vorstand bei der Loys AG. „Würde ich gerne Apple Aktien besitzen wollen? Ja, sehr gerne! Wenn der Preis mal runterkäme“, sagt Christoph Bruns, Vorstand bei der Loys AG. Ein solides Unternehmen mit guter Marktposition, starker Bilanz und weiterem Wachstumspotenzial – das ist der Wunsch eines jeden Aktionärs. Aber reicht das für ein Investment? Für Christoph Bruns, Vorstand bei der Loys AG, nicht: „Wir möchten für solche Unternehmen nicht zu viel bezahlen.“ Über den angemessenen Preis lasse sich aber streiten, wie Bruns am Beispiel Apple deutlich macht. Was er von dem Unternehmen hält, erklärt der Experte im Video-Interview mit Ulrich Harmssen vom Maklerpool Apella. Mehr dazu erfahren Sie auf der fonds.

