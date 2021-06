FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA und geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax am Donnerstag leicht höher erwartet. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Beginn ein Plus von 0,16 Prozent auf 15 606 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich eine Eröffnung von plus 0,2 Prozent ab.

Am Mittwoch war der Dax zwischenzeitlich deutlich von seinem Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten zurückgefallen. Mit dem Rutsch auf fast 15 500 Punkte hat er eine wichtige Chartunterstützung erfolgreich getestet.