Tocvan-Chefgeologe erklärt Wertzuwachs mit El Picacho: Daraufhin bricht die Aktie aus

Vorfreude auf neue Bohrergebnisse (Pilar) und Wachstumsaussichten mit zweitem Goldprojekt (El Picacho)

1.) Neue Bohrergebnisse vom laufenden Phase-2-Bohrprogramm beim Pilar Hauptprojekt, auf die mit großer Spannung gewartet werden und jederzeit eintreffen können. Das große Bohrprogramm wird Bohrergebnisse am laufenden Band produzieren, die regelmäßig während den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

2.) Neues Börsenlisting in den USA, womit US-Amerikaner und die Followers von Ellis Martin erstmals Tocvan an einer US-Börse handeln können. Etwa 90% aller Ellis Martin Investoren können Aktien nur in den USA kaufen. Daher wird das US-Listing ebenfalls mit sehr viel Spannung erwartet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es vor allem US-Amerikaner sind, die sich für mexikanische Goldprojekte begeistern.

Ein gestern vor Börsenschluss veröffentlichtes Interview mit Tocvans Chefgeologen Brodie Sutherland verdeutlicht, wie glücklich das Team mit dem neuen Goldprojekt El Picacho ist. Die Aktie stieg nach dem Interview schlagartig an. Brodie erklärt, wieso Tocvan neben Pilar noch ein weiteres Projekt zur Produktionsreife entwickeln will: Um einen zusätzlichen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen, indem man neben Pilar ein weiteres Goldprojekt erfolgreich voranbringt:



Quelle: https://youtu.be/k55s3hM6CL0

Deutsche Kurzfassung:

• Brodie sagte, dass das laufende Phase-2-Bohrprogramm nächste Woche abgeschlossen sein wird und sich das ganze Team auf die Bohrergebnisse bei den neuen Zielgebieten außerhalb der Main Zone freut.

• Die Ergebnisse der ersten 3 veröffentlichten Bohrungen (siehe hier) waren "sehr gut", da sie nachgewiesen haben, dass die Main Zone Lagerstätte weiterhin offen ist, um vergrößert zu werden.

• Die restlichen Bohrergebnissen werden über die nächsten Monate veröffentlicht, sobald sie aus dem Labor eintreffen.

• Über das am Dienstag neu akquirierte El Picacho Goldprojekt (siehe hier) sagte Brodie, dass es in einer großartigen Region liegt, direkt neben vielen anderen Goldminen und die perfekte Ergänzung zum Pilar Hauptprojekt ist, da beide innerhalb von 2 Stunden Autofahrt von Hermosillo erreicht werden können. Picacho liegt nur 18 km von der bekannten San Francisco Goldmine entfernt, wo mehr als 3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen sind. Er sagte: "Wir sind extrem gespannt auf dieses Projekt, da wir sehr großes Potential sehen. Wir sind sehr glücklich, dass wir es geworden sind, die das Projekt explorieren dürfen."

• Die Infrastruktur in der Nähe vom Picacho Projekt ist "exzellent", direkte Straßenanbindung und sogar eine Zugverbindung am östlichen Grundstücksrand. Das Projekt ist bereits für Bohrungen und Trenches (Grabungen) genehmigt.

• Auf die Frage, wieso Tocvan das neue Projekt übernommen hat und wie es ins Tocvan-Portfolio passt. antwortete Brodie: "Wir sind in einer wirklich komfortablen Position mit Pilar, haben hierfür ein großartiges Team aufgebaut. Wir wollten ein Projekt in unser Portfolio aufnehmen, bei dem wir mit erfolgreichen Bohrungen die Aufmerksamkeit von mittelgroßen bis große Goldminengesellschaften anziehen können. Millrock hat wirklich gute Geologen, die das Projekt kennen. Einer davon hat sogar in der San Francisco Mine gearbeitet und Millrock sieht große Ähnlichkeiten (Geologie und Struktur) zwischen Picacho und San Francisco. Millrock hat ein Explorationsmodell erarbeitet, von dem wir denken, dass es wert ist, mit Bohrungen getestet zu werden. Bisher wurden bereits 5 Zielgebiete auf dem Grundstück definiert (anhand von Bodenanalysen, Gesteinsproben, Geophysik und alten Minenschächten), wobei kaum bis keine Bohrungen hier abgeschlossen wurden. Wir sind gespannt, was wir dort finden werden."

• Auf die Frage, ob das Ziel von Tocvan sei, Picacho voranzubringen, während der Wert von Pilar erschlossen wird, antwortete Brodie: "Absolut. Wir haben mit Pilar ein großartiges Projekt, jedoch anders als Picacho. Bei Pilar fanden schon sehr viele Bohrungen statt und wir bringen es sehr schnell voran. Bei Picacho haben wir den Eindruck, dass es zu etwas Signifikantem anwachsen kann, da wir dort mehrere sehr große Zielstellen haben, die teilweise mehr als 2 km lang sind. Und es fanden dort fast keine Bohrungen statt, womit wir den Projektwert stark erhöhen können. Wir sind begeistert."



Vollversion / In den 5 Picacho-Grundstücksteilen (San Ramon, Tortuga, El Puerto, La Cornea, El Jabali) konnten hochgradig mit Gold vererzte Gesteinsproben gefunden werden. Dort werden Goldlagerstätten vermutet, die sich in der Tiefe fortsetzen. Die Erfolgsaussichten sind vielversprechend, vor allem dank der Nähe zur San Francisco Mine von Magna.



Vollversion / El Picacho befindet sich in der Nähe von vielen Goldminen und nur 18 km entfernt von der San Francisco Goldmine von Magna Gold Corp. Pilar befindet sich ca. 100 km südlich von der La Colorada Tagebaumine von Argonaut Gold Inc., sowie wenige Kilometer von der Santana Tagebaumine entfernt (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc.



Vollbild / Die San Francisco Tagebau befindet sich am Ende der Minenlebenszeit. (Quelle: Magna)



Vollbild / Das El Picacho Goldprojekt befindet sich inmitter großer Gold- und Silberminenprojekte. (Quelle: Magna)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.441.496



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,44 CAD (09.06.2021)

Marktkapitalisierung: $39 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,956 EUR (09.06.2021)

Marktkapitalisierung: €27 Mio. EUR

