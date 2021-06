Den heutigen Handelstag beginnt BioNTech mit einem kräftigen Anstieg. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 199,45. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 207,90 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die für BioNTech bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Anleger, die für BioNTech bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

Fazit: Diese BioNTech-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.