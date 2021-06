Series A Finanzierungsrunde / Yousign erhält 30 Millionen Euro um führender Anbieter von e-Signaturen für KMU in Deutschland zu werden (FOTO)

Paris (ots) - Das bekannte US-Venture Capital Unternehmen Lead Edge Capital investiert 30 Millionen Euro in das französische Startup Yousign, mit dem Ziel Marktführer für e-Signaturen in Deutschland zu werden. Mit Hilfe der aktuellen Series-A Finanzierungsrunde für Yousign sollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen als Kunden gewonnen werden. Lead Edge Capital verwaltet weltweit Beteiligungen von rund 2 Milliarden Dollar und hat mit großem Erfolg unter anderem Delivery Hero, Spotify und Wise bei der internationalen Expansion unterstützt. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligt sich auch das VC-Unternehmen eFounders, das neben Aircall, Front und Spendesk schon seit Längerem das schnell wachsende Yousign unterstützt.



Ziel: Führender Anbieter von e-Signaturen für KMU in Deutschland