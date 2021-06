Rritual Superfoods gibt Mai-Bestellungen bekannt

VANCOUVER, 10. Juni 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder die „Gesellschaft“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTC: RRSFF) gibt bekannt, dass in der letzten Maiwoche Bestellungen im Gesamtwert von CAD 306.000 eingegangen sind und die Waren nun an die Kunden ausgeliefert werden.

„Wir sind äußerst erfreut, dass wir in dem ersten Monat, in dem wir voll in Betrieb sind, einen so überzeugenden Start hatten,“ meinte David Kerbel, der CEO von Rritual. „Wir gehen davon aus, dass diese ersten Bestellungen von unseren wichtigsten Einzelhändlern die Produkte von Rritual in den Regalen etablieren und dass regelmäßige Nachbestellungen folgen werden. Während wir unsere Vertriebspräsenz aufbauen, werden wir weiterhin unsere Marketingstrategien zur Unterstützung unserer Handelspartner umsetzen.“

Rritual hat ihre Produktion skaliert, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Eine Vertriebs- und Marketingstrategie zielt im Jahr 2021 auf die großen Einzelhändler in den Segmenten Großhandel, Drogerie und Lebensmitteleinzelhandel in den USA ab. Das Vertriebsteam von Rritual befindet sich in aktiven Gesprächen mit einer Reihe von bestimmten Einzelhändlern und wird Updates zur Verfügung stellen, sobald neue Einzelhändler als Kunden an Bord kommen. Basierend auf unserer Distributionsprognose von 6.000 Geschäften und 20.000 Vertriebspunkten bis Ende 2021 erwarten wir in den USA eine monatliche Run-Rate von CAD 1.300.000 bei einer durchschnittlichen Marge von ca. 31-42 Prozent.

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

Über Rritual

Rritual ist ein Unternehmen, das auf funktionelle Superfoods spezialisiert ist und Elixiere auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung des Immunsystems, der Konzentration und der Entspannung herstellt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich als Marktführer in einem Segment mit exponentiellem Nachfrage- und Umsatzwachstum zu positionieren. Unter einem Führungsteam mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt für Konsumgüter steigt Rritual im zweiten Quartal 2021 in den nordamerikanischen Markt ein und positioniert sich als Marktführer in der Branche für funktionelle Gesundheits- und Wellness-Produkte. Rrituals Superfood-Elixiere finden Sie online unter www.rritual.com.