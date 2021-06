S.P. Hinduja Banque Privée & The Desai Foundation kooperieren bei der Gründung von Heroes for Humanity, einer COVID-Rettungsinitiative mit kurz- und langfristiger Wirkung in Indien Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 10.06.2021, 09:07 | 91 | 0 | 0 10.06.2021, 09:07 | - SCHWEIZER BANK UNTERSTÜTZT COVID RESPONSE IN INDIEN GENF, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- S.P. Hinduja Banque Privée & The Desai Foundation gründen gemeinsam Heroes for Humanity, eine COVID Response Recovery Initiative mit kurz- und langfristiger Wirkung in Indien S.P. Hinduja Banque Privée ist stolz darauf, eine neue Partnerschaft mit der Desai Foundation bekannt zu geben, um die Arbeit der Organisation zur Bekämpfung der COVID-19-Krise in Indien und speziell in den ländlichen Gebieten zu erweitern. Eine Investition aus dem COVID Relief Fund der S.P. Hinduja Banque Privée in den Desai Foundation Trust wird die Kosten für 500 neue Mitglieder für die Stiftung decken und die Arbeit der Stiftung mit ländlichen Gemeinden in sechs indischen Bundesstaaten stärken. Die Partnerschaft wird eine doppelte Dividende ausschütten, indem sie gleichzeitig sowohl den Kampf der Stiftung gegen COVID-19 in ländlichen Gemeinden unterstützt als auch die Lebensgrundlage und die wirtschaftlichen Perspektiven von 500 Familien fördert, mit besonderem Fokus auf Frauen und Mädchen. Die Partnerschaft mit Heroes for Humanity wird: 500 Arbeitsplätzen für 6 Monate bereitstellen

Faire und gerechte Gehälter zahlen

Arbeiter mit einem hohen Standard an PSA und Mobiltelefonen austatten

Einkommen für 500 Familien schaffen

Der Desai Foundation helfen, Tausende von Dörfern in ländlichen Gemeinden zu erreichen Das Programm spiegelt das tiefe Bekenntnis der S.P. Hinduja Banque Privée zu ihren Wurzeln als Institution, die Ost und West verbindet, sowie ihren Fokus auf die Gleichstellung der Geschlechter durch die Stärkung von Frauen und Mädchen und auf finanzielle Inklusion wider. S.P. Hinduja Banque Privée CEO Karam Hinduja sagte: „Dieser Beitrag ist Teil des S.P. Hinduja Banque Privée COVID Relief Fund, der praktische Lösungen für die letzte Meile bietet, um die Verwüstungen zu bekämpfen, die stattfinden. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir das Herz und die Seele Indiens - seine übersehenen, ländlichen Gemeinden - mit Würde und Integrität beleuchten und fördern." „Während sich viele darauf konzentrieren, Kapital und Hilfsgüter nach Indien zu liefern, halten wir es für am wichtigsten, ein Heer von Samaritern zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass die Menschen, besonders in ländlichen Gemeinden, von fürsorglichen Menschen an die Hand genommen werden, um die Ressourcen, Informationen und Pflege zu finden, die sie brauchen. Wir glauben, dass zur Bekämpfung dieser verheerenden Krise Menschlichkeit und nicht nur Ausrüstung benötigt wird. Megha Desai und ihr Team verfügen über die Fähigkeit und das Mitgefühl, dies zu ermöglichen." Seite 2 ► Seite 1 von 3





