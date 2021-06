Biontech gilt als eines der wichtigsten Unternehmen im weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie. An der Börse wird die Firma, die als relativ unbekanntes Forschungsunternehmen begonnen hat, mittlerweile mit rund 58 Milliarden US-Dollar bewertet. Für das Gesamtjahr 2021 plant Biontech die Produktion von insgesamt drei Milliarden Impfdosen, wovon 300 Millionen an die EU geliefert werden sollen. Dabei rechnet Biontech damit, dass die Nachfrage auch nach dem Höhepunkt der Pandemie anhält und stellt sich mit Investitionen darauf ein, dass auch in Zukunft viel Impfstoff benötigt wird. Der wachsende Erfolg des Impfstoffs wird sich daher auch in den Geschäftszahlen von Biontech deutlich niederschlagen.

.

Zum Chart

.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von Biontech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung ausgebildet. Eingeweihten war Mitte März 2020 schon klar, dass die Firma eine große Zukunft haben wird. Der Kurs von Biontech verhielt sich spiegelbildlich zu den abverkauften Werten und wurde von den Marktteilnehmern im März 2020 um rund 250 Prozent auf 104,81 US-Dollar angehoben. Die Kursentwicklung hat sich seit Anfang April 2021 noch einmal intensiviert. So notierte der Kurs Anfang April bei 110 US-Dollar und hat sich bis zum gestrigen Schlusskurs bei 241,48 US-Dollar noch einmal mehr als verdoppelt. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für Biontech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde intraday am 7. Juni bei 252,78 US-Dollar markiert. Nachdem das Papier stark überkauft erscheint, ist der Rückgang vom 8. Juni im Ausmaß von 7,43 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Mittelfristig sollte der Wert aufgrund der vollen Pipeline an revolutionären Therapien den Aufwärtskurs weiter fortsetzen.