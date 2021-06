NN Investment Partners Positives Stimmungsbild für Private Debt hält an, da Investoren nach diversifizierten Strategien suchen Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 10.06.2021, 09:21 | 85 | 0 | 0 10.06.2021, 09:21 |

Positives Stimmungsbild für Private Debt hält an, da Investoren nach diversifizierten Strategien suchen 10. Juni 2021 Privatkredite werden 2021 in den Portfolios der Investoren an Bedeutung gewinnen

Die Anlageklasse bietet attraktive risikoadjustierte Renditen und Diversifikationsvorteile

Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden zunehmend in Private Debt aufgenommen werden

Auf der Suche nach Allokationsmöglichkeiten bemühen sich Investoren angesichts der anhaltenden Volatilität der öffentlichen Märkte um Alternativen im Bereich des Privatsektors, um die potenziellen Auswirkungen steigender Inflation und Zinssätze zu verringern. Private Debt hat sich zum schnellst wachsenden Segment auf dem Privatmarkt entwickelt, da Investoren nach diversifizierten Renditequellen suchen. Untersuchungen1 zeigen, dass zwei Drittel der Investoren planen, ihre Investitionen in Private Debt zu erhöhen. Fast 40 Prozent der neuen Kundenaufträge auf der Suche nach Private-Capital-Managern beim globalen Beratungsunternehmen Bfinance in 2020 betrafen Private Debt, verglichen mit 23 Prozent im Jahr 20192. Viele Unternehmen erkennen die Vorteile alternativer Kreditquellen, erst recht in einer Post-Corona-Welt. NN Investment Partners (NN IP) geht davon aus, dass Private Debt in den kommenden Jahren eine wachsende Rolle bei Unternehmenskrediten, Infrastruktur, Immobilien und globalen Handelsfinanzierungen spielen und sich in den Portfolios der Investoren stärker durchsetzen wird. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) werden verstärkt in Private Debt berücksichtigt werden. Es wird erwartet, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit in der Asset-Klasse zunehmen wird und dass Regierungen möglicherweise regulatorische Instrumente einsetzen werden, um mehr private Investments einzubeziehen. Niels Bodenheim, Head of Alternative Credit bei NN Investment Partners, sagt: "Private Debt hat seine Belastbarkeit während der Pandemie unter Beweis gestellt. Da jedoch immer mehr Investoren auf Private Debt setzen, um Rendite zu erzielen, wird es immer schwieriger, attraktive Investments zu finden. Bei NN IP werden wir die Suche nach Investmentmöglichkeiten fortsetzen, wobei wir uns auf die Diversität der Gegenparteien konzentrieren und die Abhängigkeit von Schlüsselbeziehungen reduzieren. Wir werden in neuen Bereichen wie Trade Finance weiter wachsen und die komplette Steuerung aller neuen Investments und Partnerschaften beibehalten". Seite 2 ► Seite 1 von 5





