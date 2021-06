Auf die heutigen Daten zur Inflation in den USA haben die Märkte lange gewartet - kaum jemand wollte sich scheinbar zuvor aus dem Fenster lehnen, sichtbar an den extrem geringen Handelsvolumen und der Richtungslosigkeit

Auf die heutigen Daten zur Inflation in den USA haben die Märkte lange gewartet - kaum jemand wollte sich scheinbar zuvor aus dem Fenster lehnen, sichtbar an den extrem geringen Handelsvolumen und der Richtungslosigkeit der Wall Street-Indizes in den letzten Tagen. Aber schon vor den heutigen US-Verbraucherpreisen (14.30Uhr) geben die Märkte deutliche Signale in Sachen Inflation: so etwa die fallenden Renditen für US-Staatsanleihen, aber auch die über Breakevens gehandelte Inflationserwartung. Offenkundig hat die Fed die Märkte überzeugt, dass die Preissteigerungen nur "transitory" seien. Die EZB dürfte heute nichts wesentlich Neues verkünden - wichtig wird aber ihr Ausblick in Sachen Wachstum und Inflation..

