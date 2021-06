Annehmen oder ausschlagen? Worauf beim Erben einer Immobilie geachtet werden sollte (FOTO)

Laut dem Deutschen Institut für Altersvorsorge werden in den Jahren 2015 bis2024 mehr als 3067 Milliarden Euro in Deutschland vererbt [2]. Expertenschätzen, dass 45 Prozent davon in Form von Bargeld oder Wertpapieren denBesitzer wechseln, dicht gefolgt von Immobilien mit 42 Prozent [2].Wer eine Immobilie erbt steht zunächst vor vielen Fragen: zum Beispiel ist esratsam zu prüfen, ob der Verstorbene hohe Schulden hatte, da diese vom Erbeübernommen werden müssen. Desweiteren gilt es zu klären, ob eineErbschaftssteuer anfällt und wenn ja, wie hoch diese ist. Außerdem sollte derZustand, indem sich sie die geerbte Immobilie befindet, kontrolliert werden.Gerade bei älteren Immobilien können hohe Renovierungskosten, die häufig sogarden eigentlichen Wert der Immobilie übertreffen, anfallen.Jedoch gilt es zu erwähnen, dass das Erben von Immobilien in den letzten Jahrenaufgrund von steigenden Grundstückspreisen deutlich attraktiver geworden ist.Während der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Deutschland im Jahr 2000 nochbei 76 Euro lag, kostet er 2020 bereits 213 Euro. Dies entspricht einerPreissteigerung von satten 280% [3].Die geerbte Immobilie richtig absichernIst die Immobilie erfolgreich geerbt, so ist es weiterhin wichtig, diese miteinem angemessenen Versicherungsschutz auszustatten. Zum Beispiel kann es sehrhilfreich sein, eine Wohngebäudeversicherung(https://www.clark.de/hausratversicherung/wasserschaden/) abzuschließen, denndie einfache Hausratversicherung (https://www.clark.de/hausratversicherung/)zahlt beispielsweise bei Wasserschäden lediglich den beweglichen Hausrat wieMöbel und Teppiche oder eine Einbauküche. "Wände, Böden und fest installierteSanitäranlagen wie Toilette oder Badewanne sind davon ausgenommen", so COO undCo-Gründer von CLARK Dr. Marco Adelt. Dafür springt die Wohngebäudeversicherungein. "Allerdings gilts es zu erwähnen, dass die Wohngebäudeversicherung dieHausratversicherung keinesfalls ersetzt. Beide Versicherungen funktionieren ambesten in Kombination", erklärt Adelt weiter. So sind die Eigentümer finanziellvor einer großen Bandbreite an Schadensfällen geschützt.In der Regel bestehen bei vererbten Immobilien bereits beide Versicherungen.Diese gehen dann automatisch auf die Erbengemeinschaft über. "Trotzdem ist eswichtig, dass eine Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Versicherungsgesellschafterfolgt, um die Einzelheiten zu klären", so Adelt abschließend.[1] Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 1005 Personen zwischen dem 31.03. und05.04.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren."[2] https://ots.de/TpcLlD .[3] https://ots.de/JCJulpPressekontakt:Presse CLARKMoritz Widellmailto:presse@clark.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139186/4937473OTS: CLARK