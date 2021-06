Gorriceta hat sich auf den Philippinen als der nachweislich führende Anbieter im Bereich „Technologierecht“ positioniert. Die Kanzlei wurde schon mehrfach mit prestigeträchtigen, international anerkannten Auszeichnungen und Preisen bedacht. Im Rahmen der Philippine Law Awards, die vom Rechtsmagazin Asian Legal Business des Medienkonzerns Thomson Reuters verliehen werden, wurde sie zur „2019 Innovative Technologies Law Firm of the Year“ und zur „2019 and 2020 Technology, Media and Telecommunication Law Firm of the Year“ gekürt. Außerdem wurde Gorriceta vom britischen Nachrichtenmagazin Wealth & Finance International als „2019 Best FinTech Law Firm in the Philippines“ geehrt. Darüber hinaus erhielt Gorriceta bei den Philippine Law Awards des Asia Business Law Journal in den Jahren 2019 und 2020 in Folge die Auszeichnung als „Best Law Firm for Technology, Media and Telecommunications“.

In ICLG.com, einer führenden globalen Plattform für juristische Nachschlagewerke, Analysen und Nachrichten, die umfassende rechtsvergleichende Leitfäden und Recherchetools bereitstellt, welche das Recht in mehr als 191 Rechtssystemen und 59 Praxisbereichen abdecken, wird Mark S. Gorriceta als geschäftsführender Partner und Leiter der Corporate Group von Gorriceta Africa Cauton & Saavedra angeführt. Mark gilt as DER Fachanwalt für Technik auf den Philippinen. Der Experte, der für seine innovative Beratung bekannt ist, nimmt in allen Rechtsfragen zu digitalen Assets, Blockchain, virtuellen Währungen, Internethandel, Datenschutz und künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle ein. Er unterstützt als Rechtsberater die größten und mächtigsten Technologie- und Internetfirmen auf den Philippinen.