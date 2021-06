Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.530 Punkten berechnet.Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Marktbeobachtern zufolge werden der EZB-Zinsentscheid und die US-Inflationsdaten am Nachmittag mit Spannung erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Infineon, MTU Aero Engines und Covestro. Am Ende rangieren die Anteilsscheine von Volkswagen , BMW und der Deutschen Post.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2163 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8222 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.881 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,72 Euro pro Gramm.