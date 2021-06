BERENBERG stuft TELEFONICA SA auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Carl Murdock-Smith

Analysiertes Unternehmen: TELEFONICA SA

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 4,80

Kursziel alt: 4,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Telefonica von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,20 auf 4,80 Euro angehoben. Die Aktie sei schon immer günstig gewesen, doch bisher habe ihn die hohe Verschuldung des spanischen Telekomkonzerns abgeschreckt, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollte Telefonica den Schuldenberg aber vor allem dank des jüngst vollzogenen Zusammenschlusses des britischen Mobilfunkgeschäfts mit Virgin Media sowie des Verkaufs der in der Infrastrukturtochter Telxius gebündelten Mobilfunkmasten um rund neun Milliarden Euro verkleinern./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.