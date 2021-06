3M und Eko bestätigen Markteinführung des neuen 3M Littmann Core Digital-Stethoskops in Europa

Wir bringen Wissenschaft, Technologie und umfassende Lösungen zusammen, um die Möglichkeiten im Gesundheitswesen neu zu definieren

NEUSS, Deutschland, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Während sich das Gesundheitswesen und die Diagnostik immer weiter-entwickeln, trägt die Einführung digitaler Technologien dazu bei, die wachsenden Anforderungen der Branche besser zu erfüllen. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, haben sich 3M Littmann und Eko Stethoskope zusammengeschlossen, um die erstklassige 3M Littmann Stethoskoptechnologie mit den fortschrittlichen digitalen Innovationen von Eko zu kombinieren. Das digitale Stethoskop 3M Littmann CORE, das in den letzten sechs Monaten in den USA schnell an Popularität gewonnen hat1, ist nun auch in Deutschland eingeführt.