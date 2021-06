Fintech-Startup Hokodo erhält 12,5 Mio. $ in Series A-Finanzierung und ermöglicht es B2B-Händlern ihren Kunden Handelsfinanzierungen anzubieten

Hokodo, das wachstumsstarke europäische Fintech, das es B2B-Händlern ermöglicht, ihren Kunden Handelskredit in Echtzeit anzubieten, gab heute seine Series A in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar bekannt.

Hokodo Gründer Sami Ben Hatit, Richard Thornton und Louis Carbonnier (Photo: Business Wire)

Die Finanzierungsrunde wird von Mosaic Ventures angeführt. Beteiligt sind auch Notion Capital und prominenten Angel-Investoren, darunter Taavet Hinrikus, Gründer von TransferWise (jetzt Wise), Thijn Lamers, ehemaliger EVP, Global Sales von Adyen, Max Bittner, CEO von Vestiaire Collective und Gründer von Lazada und Rich Laxer, ehemaliger Chairman und CEO von GE Capital. Hokodos erster Investor Anthemis schließt sich ebenfalls der Runde an und bekräftigt damit sein Vertrauen in die Vision des Unternehmens.

Die neuen Mittel werden für die Weiterentwicklung der proprietären Technologie von Hokodo verwendet und ermöglichen die europaweite Skalierung. So können die intelligenten Lösungen Millionen von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die momentan keine Kreditkonditionen im Online-Handel erhalten oder verlängern können.

Hokodo wurde 2018 von Richard Thornton, Louis Carbonnier und Sami Ben Hatit gegründet und bietet B2B-Händlern Echtzeit-Lösungen für Handelskredite. Mit Hokodo können Händler ihren Kunden sofortige Zahlungsbedingungen anbieten, ermöglicht durch ein reibungsloses, B2C-ähnliches "Buy Now Pay Later" Checkout-Erlebnis. Die Lösung von Hokodo wurde entwickelt, um die Komplexität und Risiken zu beseitigen, die durch Ratenzahlungen im Internet entstehen, und lässt sich einfach über APIs in bestehende E-Commerce-Plattformen und Marktplätze integrieren. Hinter den Kulissen automatisiert Hokodo den gesamten Order-to-Cash-Zyklus, von der Bonitätsprüfung über das Inkasso bis hin zur Betriebsmittelfinanzierung und schützt Händler auch vor Zahlungsausfällen.

„Kreditkonditionen sind ein entscheidender Hebel, um den Umsatz zu steigern, insbesondere jetzt, während sich die Wirtschaft nach der Pandemie erholt. Doch die derzeitigen Prozesse für die Vergabe von Handelskrediten sind nicht zweckmäßig - vor allem nicht für den Online-Handel. Mit Hokodo können Händler ihren Kunden sofort an der Kasse Zahlungsbedingungen anbieten, sogar beim ersten Besuch des Shops; gleichzeitig haben unsere Händler die Garantie, in jedem Fall bezahlt zu werden", erklärt Richard Thornton, Mitgründer und Co-CEO.