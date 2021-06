Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 21,15 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Felix Haugg



Digitale Services und damit die Wertschöpfung je Kunde sollen stark ausgebaut werden

Umfangreiche Kundenbasis für digitalen Roll-Out vorhanden Positive Einflüsse durch Fiskalisierungseffekt



Bei der Vectron Systems AG stand bislang insbesondere der Verkauf von Kassensystemen im Vordergrund. Neben der zum Teil selbst entwickelten Hardware ist die Vectron-Software das wichtigste Asset der Vectron- Produkte. Mit mittlerweile mehr als 240.000 Installationen in mehr als 30 Ländern zählt Vectron Systems AG zu den größten europäischen Herstellern von Kassensystemen und konnte sich in Deutschland insbesondere bei Bäckereien und Gastronomiebetrieben einen Marktanteil von etwa 25 % sichern.



Mit dem Vertrieb der Kassensysteme hat die Vectron Systems AG bislang größtenteils einmalige Umsätze erwirtschaftet. Da jedoch digitale Services zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird die Gesellschaft das Digitalgeschäft in den Mittelpunkt der Strategie stellen. Damit verbunden ist eine deutliche Erhöhung der wiederkehrenden Einnahmen sowie eine Steigerung des Life-Cycle-Values je Kunde. Über Cloud-Module können die Vectron-Kunden nun mehrere digitale Services, die sie sonst über viele Einzelverträge abdecken, direkt mit dem Erwerb der Vectron-Kassen über den Fachhandel dazubuchen. Die Kasse dient künftig als SaaS-Datacenter, mit einer direkten Verbindung zu den Vectron-Cloud-Services. Beispiele für Cloud-Module sind Rechnungsarchive, Speisekarten-Downloads, Ausgabe digitaler Bons, DATEV- Anbindung aber auch Tischreservierungen, Online-Bestellservices oder die kontaktlose Abrechnung.



Ein weiterer wichtiger Aspekt der Geschäftsentwicklung ist die so genannte Fiskalisierung von Kassensystemen, im Rahmen derer es bis zum Stichtag 31.03.2021 verpflichtend war, dass die in den Kassen aufgezeichneten Daten durch eine technische Sicherheitseinrichtung zu schützen sind. Bereits in der Vergangenheit hatte die Vectron Systems AG von solchen regulatorischen Maßnahmen, die in der Regel eine Neuanschaffung oder Umrüstung der bestehenden Kassen erfordern, profitiert. Jedoch hatten die pandemiebedingten Schließungen der Gastronomie zu einer deutlichen Verzögerung bei den Neubestellungen geführt und die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass weniger als 50 % der Kassen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Nach Auskunft des Vectron-Managements soll für einen Zeitraum von ca. zwei Jahren hieraus positive Effekte vorliegen.



