WIESBADEN (ots) - Im 1. Quartal 2021 haben die deutschen Amtsgerichte 3 762

beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 19,7 % weniger als im 1. Quartal 2020. Die

wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelte sich

somit noch nicht in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider.



Ein Grund für die niedrige Zahl beantragter Unternehmensinsolvenzen ist die

ausgesetzte Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis Ende 2020.

Das Wiedereinsetzen der Antragspflicht zeigt sich noch nicht in den Ergebnissen

für das 1. Quartal 2021. Ausgesetzt war die Insolvenzantragspflicht im 1.

Quartal 2021 weiterhin für Unternehmen, bei denen die Auszahlung der seit 1.

November 2020 vorgesehenen staatlichen Hilfeleistungen noch aussteht. Für diese

Unternehmen wurde die Pflicht zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens erst zum

1. Mai 2021 wieder vollumfänglich eingesetzt.







608 Fällen (1. Quartal 2020: 761, -20,1 %). Im Handel (einschließlich

Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) waren es 556 Verfahren (1.

Quartal 2020: 788, -29,4 %). Im stark von den Corona-Maßnahmen betroffenen

Gastgewerbe wurden im 1. Quartal 415 Insolvenzen gemeldet (1. Quartal 2020: 514,

-19,3 %).



Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten

Unternehmens-insolvenzen bezifferten die Amtsgerichte für das 1. Quartal 2021

auf rund 17,1 Milliarden Euro. Im 1. Quartal 2020 hatten sie bei rund 7,3

Milliarden Euro gelegen. Dieser Anstieg der Forderungen bei gleichzeitigem

Rückgang der Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzuführen, dass im

1. Quartal 2021 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragten

als im Vorjahresquartal.



7 % weniger Insolvenzbekanntmachungen im Mai 2021 gegenüber April 2021



Hinweise auf die künftige Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen gibt die Zahl

der eröffneten Regelinsolvenzverfahren. Im Jahr 2020 war diese von Monat zu

Monat gesunken, bis sich zum Jahresende im November (+5 %) und Dezember (+18 %)

eine Trendumkehr abzeichnete. Im 1. Quartal 2021 setzte sich der Anstieg mit

Ausnahme des Januars (-5 %) fort. Im Februar 2021 (+30 %) und März (+37 %) stieg

die Zahl jeweils deutlich gegenüber dem jeweiligen Vormonat. Ab April waren die

Zahlen rückläufig: So sank die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren im

April im Vergleich zum März um 17 %, sie lag allerdings weiterhin über dem

Niveau des Vorjahresmonats (+10 % gegenüber April 2020). Im Mai 2021 sank die

Zahl eröffneter Regelinsolvenzverfahren weiter, wenn auch nicht mehr ganz so



