Tourismus in Deutschland im April 2021

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, April 2021



8,5 Millionen



+94,9 % zum April 2020



-79,0 % zum April 2019



Im April 2021 zählten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 8,5 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das zwar fast

doppelt so viele Übernachtungen wie im von der Corona-Krise stark

beeinträchtigten April 2020 (+94,9 %), aber nur gut ein Fünftel der

Übernachtungen im April des Vorkrisenjahres 2019 (-79,0 %).