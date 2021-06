Balderton Capital expandiert und startet „Early-Growth“-Fonds mit 680 Millionen USD für Investitionen in künftige Tech-Giganten aus Europa

Obwohl das Unternehmen nun erstmals in eine völlig neue Phase der Primärinvestition expandiert, verfügt Balderton schon heute über eines der europaweit umfangreichsten Portfolios von Unternehmen in der Wachstumsphase, da einige der erfolgreichsten europäischen Startups bereits in einem sehr frühen Stadium von Balderton unterstützt werden. Das Unternehmen investierte in der Seed- oder Series-A-Phase in die weltweit führenden Unternehmen Aircall, ComplyAdvantage, Contentful, Depop, GoCardless, Infarm, Labster, Revolut, THG, Vestiaire Collective und Zego. Das Liquidity-I-Portfolio des Unternehmens umfasst auch einige der führenden europäischen Wachstumsunternehmen, darunter Darktrace, Flywire, Graphcore und Truecaller.

Balderton prognostiziert deutliche Zunahme der Investitionsmöglichkeiten bei Wachstumsunternehmen in Europa

Balderton erwartet einen beispiellosen Anstieg der Gelegenheiten für Investitionen in Wachstumsunternehmen in Europa. Neben einem heranreifenden Technologieökosystem hat die durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Marktstörung Innovationen begünstigt. Die Anzahl der Deals zwischen 5 und 50 Mio. USD in Europa ist von Jahr zu Jahr kontinuierlich gewachsen und wächst inzwischen schneller als in den USA. Vor zehn Jahren gab es in den USA fünfmal so viele Wagniskapital-Transaktionen wie in Europa. Heute hat sich dieses Verhältnis mehr als halbiert.1 Alles weist darauf hin, dass immer mehr hochwertige europäische Unternehmen ein Reifestadium erreichen, in dem sie auf qualifiziertes europäisches Wachstumskapital angewiesen sind.

„Ich bin seit 2008 Investor bei Balderton und es war faszinierend, die steigende Zahl von ambitionierten europäischen Unternehmensgründungen zu sehen und sie mit unseren Frühphasen-Fonds in den kritischen ersten drei bis fünf Jahren finanziell fördern zu können. Mit diesem Wachstumsfonds können wir sie nun dabei unterstützen, zu globalen Branchenführern aufzusteigen. Wir erwarten, dass sich allein in Europa in den nächsten drei Jahren Wachstumschancen mit einem Volumen von 50 Mrd. USD ergeben werden, und wir wollen erste Wahl dieser ambitionierten Gründer sein“, so Bernard Liautaud, Managing Partner.