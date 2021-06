Fluence erweitert seine Präsenz in der aufstrebenden israelischen Cannabisindustrie und unterstützt mehrere Züchter durch die REMY-Partnerschaft

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute seine Implementierungen bei zwei großen Cannabisanbauern in Israel, Springs Valley Cannabis LTD und UNIVO Pharmaceuticals (UNIVO), bekannt. Dies geschah im Rahmen der laufenden Partnerschaft von Fluence mit REMY LTD (REMY), einem führenden, in Israel ansässigen Anbieter von Gartenbau-Beleuchtung für die wachsende Agrarindustrie des Landes.

Fluence by OSRAM announced implementations with two major cannabis cultivators in Israel, Springs Valley Cannabis and UNIVO, through Fluence’s ongoing partnership with REMY, a leading horticultural lighting provider to the country’s growing agriculture industry. Photo courtesy of Fluence by OSRAM

Nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 1993 florierte Israels Cannabis-Industrie durch eingehende Forschung zu effizienten Produktions- und Anbauverfahren. Mit fast 30 Züchtern, die aktiv medizinisches Cannabis produzieren, und Dutzenden, die sich in der Planungsphase befinden, ist Israel in der Lage, die Nachfrage der geschätzten 100.000 medizinischen Cannabiskonsumenten im ganzen Land zu befriedigen und zu übertreffen. Während die Gesetzgebung zur Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis evaluiert wird, sagen Experten voraus, dass die Branche auch weiterhin exponentiell wachsen wird.

„Das schnelle Wachstum der medizinischen Cannabisindustrie in Israel ist ein klarer Indikator für das Potenzial des Freizeitmarktes“, sagte Timo Bongartz, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Fluence. „Um das Tempo der Branche aufrechtzuerhalten, müssen die Züchter hocheffiziente Produktionsmethoden untersuchen und in diese investieren, die konsistente, qualitativ hochwertige Cannabisprodukte liefern. In diesem Produktionsprozess spielt die Beleuchtung eine der wichtigsten Rollen.“

Optimale Beleuchtungsstrategien für jede Phase in der Wertschöpfungskette des Anbaus

Ob Saatgut- und Sortenzüchtung, Klonen und Aufziehen von Pflanzen oder die finale Kultivierung von dichten und vollen Blüten, jede Phase der Cannabis-Wertschöpfungskette erfordert optimierte, kuratierte Lichtbedingungen. Fluence bietet nicht nur die branchenweit führenden LED-Beleuchtungslösungen an, sondern stellt auch evidenzbasierte Best Practices zur Verfügung, um die optimale Beleuchtungsstrategie in jeder Wachstumsphase der Cannabispflanze zu identifizieren, zu implementieren und zu gewährleisten. Die forschungsgestützten Anbaumethoden von Fluence, die von einem Team von Gartenbauspezialisten unterstützt werden, ermöglichen es Cannabisbauern, qualitativ hochwertige, gleichmäßige Ernten zu erzielen und gleichzeitig Kosten für Heizung, Lüftung und Klimatisierung einzusparen.