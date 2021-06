HAMBURG (dpa-AFX) - Um Umwelt und Natur zu erhalten, sind einer Umfrage zufolge fast drei Viertel der Bürger in Deutschland zu gewissen Einschränkungen von Konsum- und Lebensgewohnheiten bereit. In einer repräsentativen Online-Erhebung für die Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen erklärten 27 Prozent der Befragten, sie wollten Freiheit und Unabhängigkeit behalten und das Leben genießen, auch wenn dadurch die Umwelt nachhaltig beeinträchtigt werde. 73 Prozent gaben dagegen an, sie würden Einschränkungen zugunsten des Umweltschutzes hinnehmen.

Das sind zwei Prozentpunkte mehr als bei einer ähnlichen Umfrage 2018. Eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent findet Klima-Initiativen wie Fridays for Future gut.