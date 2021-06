First Solar baut Anlage in Ohio Anzeige Nachrichtenquelle: Shareribs | 10.06.2021, 10:25 | 72 | 0 10.06.2021, 10:25 | New York 10.06.2021 - Der US-Solarproduzent First Solar hat am Mittwoch bekannt gegeben, eine neue Produktionsstätte für Solarpanels im US-Bundesstaat Ohio errichten zu wollen.



First Solar plant in Lake Township, im US-Bundesstaat Ohio, den Bau einer Produktionsstätte für Solarpanels. Die Anlage soll ab 2023 errichtet werden und 2025 die volle Kapazität erreichen.



Angesichts der Planungen der US-Regierung, den Energiesektor im Land umzubauen, hat sich die US-Energieministerin zur Bekanntgabe der Planungen von First Solar geäußert. Ministerin Jennifer Granholm sagte, dass solche Investitionen die Strategie des Präsidenten, die heimische Produktion und Lieferketten für wichtige Industrien auszubauen, „perfekt verkörpern“ würden.







In Lake Township sollen 680 Mio. USD investiert und 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Für First Solar wäre es bereits die dritte Produktionsstätte im Nordwesten des Bundesstaates. Mit Fertigstellung der dritten Anlage liegen die Produktionskapazitäten des Unternehmens in Ohio bei 6 GW.

