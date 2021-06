Kraftfahrt-Bundesamt prüft Schritte im Abgasskandal von Fiat-Chrysler / Wohnmobile mit manipulierten Motoren verpesten Umwelt / Dr. Stoll & Sauer mit ersten verbraucherfreundlichen Urteilen

Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal der Reise- und Wohnmobilbranche will das

Seit Sommer 2020 ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Fiat und







Fiat-Kunden stehen unter Schock. Auch der Autokonzern FCA (jetzt Stellantis) istwie Volkswagen, Daimler und BMW in einen ausgewachsenen Diesel-Abgasskandalverstrickt und hat ganz offensichtlich die Abgasreinigung in seinen Motoren somanipuliert, dass die EU-Grenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden.Darüber hinaus verkaufen Fiat und Iveco Fahrgestelle und Motoren an Herstellernvon Reise- und Wohnmobilen. Zum Iveco Daily liegt mittlerweile ein Rückruf beimKraftfahrt-Bundesamt vor.Die DUH hatte am 21. April 2021 die Öffentlichkeit und parallel das KBA überalarmierend hohe Stickoxid-Emissionen bei Wohnmobilen auf der Basis vonFiat-Chrysler und Volkswagen-Antrieben informiert. Überraschenderweisebestätigte der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes gegenüber der DUH in einemSchreiben, ebenfalls "in eigenen Untersuchungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt"bei mehreren Wohnmobilen "hohe Stickoxidemissionen aufgrund vonUnzulässigkeiten" festgestellt zu haben. Gegenüber dem KBA fordert die DUH dieAnordnung eines amtlichen Rückrufs und Entfernung der illegalenAbschalteinrichtungen aus den betroffenen Wohnmobilen. Andernfalls müssten dieFahrzeuge stillgelegt und die Halter durch die Hersteller entschädigt werden.Seit Sommer 2020 ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Fiat und