Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Campbell Soup muss zurückrudern ++ UPS wird vorsichtig ++ Volkswagen sucht händeringend nach Chips.

> MÄRKTE & KURSE | Heute gibt es einen neuen Fingerzeig in Sachen Inflationsentwicklung in den USA. Im Vorfeld sind es die Bären, die sich einen leichten Vorteil verschafft haben. Der Dow Jones kippte gestern um 0,4 Prozent nach unten ab. Für den S&P 500 ging es um 0,2 Prozent südwärts und der Nasdaq100 schloss nahezu unverändert.Unter besonderer Beobachtung stand die Aktie von Campbell Soup. Das Management musste einräumen, dass die Prognose für das Gesamtjahr zu ambitioniert war und wohl nicht mehr zu erreichen ist. Deutlich gestiegene Aufwendungen im Rohstoff-Einkauf sowie bei den Transportkosten werden das Ergebnis belasten. Die Aktie büßte gestern 6,5 Prozent an Wert ein und schloss knapp unter der Marke von 46 Dollar.