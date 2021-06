Ask 0,29

Zeichen der Anerkennung: GEA zahlt weltweit Corona-Bonus

Düsseldorf, 10. Juni 2021 - Der Vorstand der GEA Group AG hat beschlossen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Ausnahme der obersten drei Führungsebenen einen einmaligen Corona-Bonus zu zahlen, um das große Engagement und die Flexibilität der Belegschaft zu würdigen. In Deutschland beträgt die Höhe der freiwilligen Auszahlung je Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 500 EUR und ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Eventuelle tarifvertragliche Ansprüche bleiben durch diese Sonderzahlung unberührt.

"Wir wollen mit dieser Sonderzahlung ein klares Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die außergewöhnlichen Leistungen unserer Belegschaft während der Pandemie setzen", kommentiert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. "Egal ob Produktion, Service, Vertrieb oder Engineering - dem hohen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich GEA trotz der Pandemie sehr gut entwickelt."

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

