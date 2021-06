Pressemitteilung zum vbw Index Frühjahr 2021

München (ots) -



- vbw Index mit 99 Punkten fast auf langjährigem Durchschnittsniveau - Bayerische Wirtschaft noch immer von Corona ausgebremst - Hoffnung auf Aufholprozess durch weitere Lockerungen - Vorkrisenniveau erst im kommenden Jahr

- Unsicherheit durch globale Verwerfungen



Die bayerische Wirtschaft wird nach wie vor durch die Corona-Krise ausgebremst , blickt aber vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der "vbw Weißbier-Index" liegt mit 99 Punkten in diesem Frühjahr fast wieder auf seinem langjährigen Durchschnittsniveau von 100 Punkten. "Der Sprung von 64 auf 99 Punkte seit letztem Herbst ist beachtlich. Unser Weißbierglas ist damit deutlich voller als im vergangenen Jahr. Zurückzuführen ist diese Verbesserung vor allem auf den Anstieg der beiden Prognose-Indizes: Der Prognose-Index 'Wachstum' stieg von 92 Punkten im Herbst 2020 auf 112 Punkte, während der Prognose-Index 'Beschäftigung' von 67 auf 124 Punkte zulegte", sagte Wolfram Hatz, Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. , bei der heutigen Vorstellung des vbw Index Frühjahr 2021 in München.