Bavaria Fiction GmbH beruft Marcus Ammon als Geschäftsführer

Geiselgasteig (ots) - Die Bavaria Fiction GmbH stellt sich an ihrer Spitze neu

auf: Ab Herbst dieses Jahres steigt Marcus Ammon als Geschäftsführer Content in

die Unternehmensführung ein. Der langjährige Geschäftsführer Jan S. Kaiser

verantwortet die Bereiche Produktion und Finanzen. Manfred Haus-Pflüger wird

sich nach fünf Jahren bei der Bavaria Fiction zum Ende des Geschäftsjahres aus

der Geschäftsführung zurückziehen.



Als Geschäftsführer Content übernimmt Marcus Ammon die inhaltliche Verantwortung

für alle Produktionen und Projekte der Bavaria Fiction GmbH. Zu seinen Aufgaben

gehören insbesondere die Entwicklung, Akquise und Verwertung von TV-, Streaming-

und Film-Programmen einschließlich des Castings sowie PR & Marketing. Jan S.

Kaiser leitet als Geschäftsführer Produktion und Finanzen die

kaufmännisch-operativen Prozesse der Bavaria Fiction und verantwortet in dieser

Funktion auch das Vertragswesen sowie den Bereich Steuern.





Die Berufung von Marcus Ammon in die Geschäftsführung des Unternehmens stärktdie Transformation der Bavaria Fiction als Content-Produzent für die gesamteBandbreite fiktionaler Programme auf dem nationalen wie internationalen,linearen wie non-linearen Markt. Zuvor hatte bereits Nina Maag die neugeschaffene Position als Head of High-End Streaming Content übernommen. Sie wirddamit auch Teil des Creative Boards, das mit dem Start von Marcus Ammon alsGeschäftsführer seine Arbeit aufnehmen wird. Das Creative Board wird sämtlicheProgrammentwicklungen und Verwertungsaktivitäten der Bavaria Fictionkoordinieren. Weitere Mitglieder des Boards werden zu gegebener Zeit benannt.Marcus Ammon kommt von der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, wo erzuletzt als Senior Vice President Original Production für den Auf- und Ausbauder Eigenproduktion und als Vertreter von Sky Studios für die Entwicklung undProduktion von Sky Originals (u.a. "Babylon Berlin", "Das Boot", "Der Pass")verantwortlich war.Vor seiner Tätigkeit bei Sky war Marcus Ammon von 2003 bis 2009 Geschäftsführerder MGM Networks (Deutschland) GmbH. Von 1999 bis 2002 war er für UniversalStudios Networks Deutschland tätig. Als Leiter Programm verantwortete er dortdie Programmakquisition und planung für die Sender 13th Street und StudioUniversal.Karoline Meichsner-Sertl, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung BavariaFiction GmbH: "Marcus Ammon steht für erfolgreiche Produktionen mitherausragendem Renommee, aus Deutschland heraus entwickelt. Die Bavaria Fictiongewinnt mit ihm weiter an kreativer Stärke. Die Gesellschafter der BavariaFiction freuen sich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Marcus Ammon -und auf seine Unterstützung durch das gesamte Kreativ-Team."Marcus Ammon: "Schon immer war ich fasziniert von der Aura, die die Bavariaumgibt und heute empfinde ich es als große Ehre, die Zukunft diesesUnternehmens, das schon immer eine Heimat für die kreativsten Geister im Landwar, mitgestalten zu dürfen. Ich freue mich auf die Arbeit in und mit einemerfolgreichen und motivierten Team und auf das gemeinsame Abtauchen in die Weltdes Geschichten-Erzählens. Gemeinschaftlich wollen wir national wieinternational neue Wege suchen und die Bavaria Fiction in eine nocherfolgreichere Zukunft führen, getragen von einem gemeinsamen Verständnis fürdie Wünsche und Bedürfnisse unseres Publikums. Bei Sky möchte ich mich für zwölfJahre vertrauter und loyaler Zusammenarbeit bedanken, besonders für dieMöglichkeit, mich immer wieder neu erfinden zu dürfen."Jan S. Kaiser, Geschäftsführer Bavaria Fiction GmbH: "Im derzeitigen Umbruch derMedienlandschaft steht die Bavaria Fiction vor der Herausforderung, einerseitsihr Kerngeschäft der Auftragsproduktionen für die öffentlich-rechtlichen Senderzu sichern und andererseits ihr Portfolio in den Wachstumsfeldern dernon-linearen Programme zu erweitern. Mit Marcus Ammon gewinnen wir einenerfahrenen Programmacher, der die Bavaria Fiction mit in diese Zukunft führenkann. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihm."