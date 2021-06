Espoo/Wien/München (ots) -



- Wartungsfreie Luft-Sensoren von Connected Inventions übermitteln CO2-Gehalt,

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Globales Sigfox 0G-Netzwerk erlaubt schnelle und unkomplizierte drahtlose

Anbindung der Sensoren mit Fernzugriff ohne Wifi, Bluetooth oder Mobilfunk

- Leistungsfähige Visualisierung der aktuellen Luftqualität durch Cubido/ACP

ermöglicht effizientes Lüften und reduziert Infektionswahrscheinlichkeit



"So wichtig wie die Luft zum Atmen" - Luftqualität spielt schon immer eine der

zentralsten Rollen in unserem Leben - und in Zeiten einer globalen Pandemie

kommt der Kontrolle der Luftqualität in Innenräumen eine zusätzliche Bedeutung

zu. Schadstoffe in der Luft - darunter CO2 (Kohlenstoffdioxid) - stellen zudem

generell eines der größten Risiken für die Gesundheit dar. Umso wichtiger ist

es, die Qualiät der Raumluft stets im Blick zu haben. Mit der Aktion "Bessere

Luft" bietet Sigfox Germany nun eine leistungsfähige, leicht zu beherrschende

und schlüsselfertige Lösung, um Kontrolle über die Luftqualität zu erhalten. Für

alle interessierten gewerblichen Kunden und öffentlichen Institutionen gibt es

deswegen für einen begrenzten Zeitraum ein komplettes Testpaket zum Sonderpreis

- zum Ausprobieren, wie einfach und unkompliziert man die Luftqualität im Auge

behalten kann.









Eine zu hohe CO2-Konzentration kann Folgen haben. Schon ab 1000 ppm (parts per

million) CO2 - dieser Wert gilt als die sogenannte Pettenkoferzahl - kann sich

das allgemeine Wohlergehen verschlechtern und Beschwerden wie Schläfrigkeit,

Unaufmerksamkeit, Verringerung der Konzentration oder Kopfschmerzen auftreten.



Mit dem Kohlendioxidgehalt steigt gleichzeitig auch das Ansteckungsrisiko. Denn

wo eine hohe CO2- Konzentration herrscht, befinden sich auch besonders viele

Aerosole und Keime in der Luft. Eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der

sich rund 30 Personen für vier Stunden in einem Klassenraum aufhielten - eine

Person davon hatte eine akute Grippe - bestätigt die höhere Ansteckungsgefahr

bei zu hohem CO2-Level. Bei 1.000 ppm steckten sich fünf Personen an, bei 2.000

ppm bereits zwölf und bei 3.000 ppm wurden 15 Personen angesteckt. Verstärktes

Lüften kann dem Infektionsrisiko entgegenwirken.



Sind die Deutschen gut im Lüften?



Festgelegte, rechtsverbindliche Regelungen für einen bestimmten oder maximalen

CO2-Wert in Innenräumen gibt es in Deutschland nicht. Dafür gibt es aber

verschiedene Richt-, Orientierungs- und Zielwerte für die maximale Konzentration

an Kohlenstoffdioxid, die in Innenräumen herrschen soll. In Deutschland gilt ein

hygienischer Richtwert von 1.500 ppm für die Menge an CO2 in der Raumluft, wobei







