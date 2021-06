Series A Finanzierungsrunde / Yousign erhält 30 Millionen Euro um führender Anbieter von e-Signaturen für KMU in Deutschland zu werden (FOTO)

Paris (ots) - Das bekannte US-Venture Capital Unternehmen Lead Edge Capital

investiert 30 Millionen Euro in das französische Startup Yousign, mit dem Ziel

Marktführer für e-Signaturen in Deutschland zu werden. Mit Hilfe der aktuellen

Series-A Finanzierungsrunde für Yousign sollen vor allem kleinere und mittlere

Unternehmen als Kunden gewonnen werden. Lead Edge Capital verwaltet weltweit

Beteiligungen von rund 2 Milliarden Dollar und hat mit großem Erfolg unter

anderem Delivery Hero, Spotify und Wise bei der internationalen Expansion

unterstützt. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligt sich auch das

VC-Unternehmen eFounders, das neben Aircall, Front und Spendesk schon seit

Längerem das schnell wachsende Yousign unterstützt.



Ziel: Führender Anbieter von e-Signaturen für KMU in Deutschland





Der Markt für elektronische Signaturen in Deutschland wächst rasant. DiesesWachstum wurde durch pandemiebedingte Lockdowns und den Wegfall zahlloserpersönlicher Geschäftstermine in der Corona-Zeit weiter beschleunigt. In derdadurch nötig gewordenen schnellen Digitalisierung sieht Alban Sayag, COO undLeiter der internationalen Entwicklung bei Yousign, ein erhebliches Potentialfür sein Unternehmen:"Der deutsche e-Signatur-Markt ist 960 Millionen Euro wert und damit der größteEuropas. Erstaunlicherweise gibt es jedoch wenige wirklich gute Angebote ausEuropa. Etablierte Anbieter aus den USA schwächen die europäische digitaleSouveränität weiter und die Produkte der kleineren lokalen Unternehmen haben oftnicht die ausreichende Qualität" .Aufgrund dieser Marktdynamik hatte Yousign Anfang des Jahres beschlossen, inDeutschland zu investieren und ein eigenes Team für diesen Markt eingestellt.Seitdem haben sich bereits mehr als 100 Kunden für die Services des 2013gegründeten Unternehmens entschieden. Das Scale-up-Unternehmen wird die neuenFinanzmittel in die internationale Entwicklung investieren, um zum deutschen undeuropäischen Marktführer aufzusteigen."Unser Ziel ist es, deutsche Unternehmen zu unterstützen, in dem wir unsereProdukte exakt an die nationalen Besonderheiten des Marktes anpassen. Mit diesemFundraising können wir unser Team stärken und Lösungen anbieten, die denBedürfnissen unserer deutschen Kunden entsprechen, vor allem wenn es um dielokalen Gesetze und Vorschriften geht" , erklärt Dominik Drechsler, CountryManager Deutschland bei Yousign.Optimiert für die Bedürfnisse kleiner und mittlerer UnternehmenIm schnell wachsenden Markt für e-Signaturen haben sich zwei Kundengruppenherauskristallisiert: Größere Unternehmen, die bereits digitalisiert sind undimmer komplexere Anforderungen haben und KMU, die nach sofortigen Lösungen fürderen Anwendungsfälle suchen. Für diese KMU, die 90% des Marktes ausmachen, hatYousign eine eigene e-Signatur-Lösung entwickelt:"Anders als die US-amerikanischen Player mit komplexen Produkten haben wir eineLösung entwickelt, die einfach anzubinden und zu bedienen ist. Sie ermöglichtKunden das Signieren der ersten Dokumente innerhalb einer Stunde und nicht erstinnerhalb eines Monats", so COO Alban Sayag.Klare Vision und klares Ziel für einen 10-Milliarden-Euro-MarktAnalysen gehen davon aus, dass der Markt für e-Signaturen bis 2030 jährlich um25% wachsen wird und so auf eine Größe von 10 Milliarden Euro kommt. Lead EdgeCapital Partner Brian Neider: "Auf dem Markt für elektronische Signaturen gibtes heute erheblichen Rückenwind". Vor diesem Hintergrund und mit der neuenFundraising-Runde will Yousign bis 2024 mindestens 50.000 europäische KMU mitseiner e-Signatur-Lösung ausstatten und einen jährlichen Umsatz von rund 70Millionen Euro erzielen. "Wir sind unglaublich beeindruckt von der Plattform undFunktionalität von Yousign. Wir sind überzeugt, dass Yousign zurStandardplattform für e-Signaturen für KMU in Europa wird", begründet BrianNeider das 30 Millionen Euro - Investment seines Unternehmens."Die e-Signatur ermöglicht es Unternehmen die gesamte Digitalisierungvoranzutreiben. Die Geschäftsprozesse, die noch nicht digitalisiert wurden, dadie Signatur in Anwesenheit der Beteiligten geleistet werden musste, werden nunonline durchgeführt. Wir freuen uns sehr, Yousign dabei zu unterstützen, dieseVision Wirklichkeit werden zu lassen und die kleinen und mittleren Unternehmendabei zu unterstützen, nicht nur die Signatur, sondern das Unternehmen alsGanzes zu digitalisieren", betont Thibaud Elziere, Mitbegründer von eFounders.Yousign wurde 2013 von Antoine Louiset und Luc Pallavidino gegründet und wuchs2020 um 200%, dabei stieg die Mitarbeiterzahl von 35 auf 120. In den nächsten 18Monaten sollen 150 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden, um dasUnternehmen in allen Bereichen zu verstärken.