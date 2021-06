Tele Columbus AG: PŸUR Business Datacenter Leipzig erfolgreich zertifiziert

Hochverfügbarkeit der Klasse 3 bestätigt

PŸUR Business Datacenter Leipzig erfolgreich zertifiziert

Berlin/Leipzig, 10. Juni 2021. Das Rechenzentrum Leipzig West der zur Tele Columbus AG gehörenden HL komm Telekommunikations GmbH (PŸUR Business) wurde erfolgreich nach DIN EN 50600 Verfügbarkeitsklasse 3 und TSI.STANDARD V4.2 Level 3 zertifiziert.

Das Rechenzentrum Leipzig West verbindet modernste Technik und optimale Energieeffizienz mit TÜViT-geprüfter Datensicherheit. Nach ausgiebigen Prüfungen bescheinigt der TÜV Nord dem neuen Rechenzentrum der PŸUR Business Sicherheit und Hochverfügbarkeit der Klasse 3 nach DIN EN 50600 und erfüllt zudem die Zusatzanforderungen der Trusted Site Infrastructure (TSI) in der aktuellen Fassung 4.2.

Um diesen Sicherheitsstandard zu erreichen, muss sichergestellt werden, dass alle aktiven Komponenten in der Versorgung mehrfach und somit ausfallsicher vorhanden sind. Weitere Kriterien sind eine erhöhte Einbruchsicherheit, eine Absicherung der Versorgungstrassen, ein hohes Maß an Brandsicherheit durch geeignete Löschanlagen und eine lückenlose Überwachung aller Betriebszustände.

Die Anforderungen an das Schutzniveau 3 wurden bereits beim Bau des Rechenzentrums berücksichtigt und schon bei Inbetriebnahme erfüllt. Mit der Zertifizierung sind die getroffenen Maßnahmen nun offiziell bestätigt worden.

Die zur Tele Columbus gehörende HL komm bietet unter der Marke PŸUR Business zwei moderne Rechenzentren in Leipzig und in Berlin mit einer Gesamtfläche von 3.200 Quadratmetern an, die beide mindestens TSI 4.1 Level 3 zertifiziert und sofort verfügbar sind.

Mehr Informationen unter www.rechenzentrum-leipzig.de

