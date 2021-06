HPS Home Power Solutions kooperiert mit Wohnwerke bei der Ausstattung von Eigenheimen mit picea, dem wasserstoffbasierten Stromspeichersystem

Wohnwerke bietet unter der Marke neubauten künftig Eigenheime mit picea-Energiespeicher von HPS an

picea ist das weltweit erste marktreife CO 2 -freie Stromversorgungssystem für Eigenheime auf Basis von Photovoltaik und Wasserstoff

Erstes gemeinsames Musterhaus bei Stuttgart geplant



Berlin, 10. Juni 2021: Die Berliner HPS Home Power Solutions GmbH und der Bauträger und -planer Wohnwerke GmbH starten eine Partnerschaft für klima-freundliche, private Wohnhäuser. Wohnwerke wird ihren Kunden künftig als Serienausstattung ihrer Einfamilienhäuser den wasserstoffbasierten Stromspeicher picea von HPS anbieten. Zur Besichtigung der Kombination aus moderner Architektur und innovativem Energiesystem ist der Bau eines Musterhauses in Asperglen-Rudersberg bei Stuttgart vorgesehen.

Auf der Basis von Solarenergie und innovativer power-to-gas-Wasserstofftechnologie ermöglicht picea eine ganzjährig CO 2 -freie sowie unabhängige Stromversorgung für Ein- und Zweifamilienhäuser. In diesem Segment bietet HPS das erste marktreife Angebot weltweit an. Das picea-System nutzt dabei auch die gesamte Prozesswärme der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung zur Reduktion des Wärmebedarfs des Hauses. Folgend besitzt picea einen sehr hohen Gesamtnutzungsgrad von rund 90%.

Im Vergleich zu verfügbaren Hausbatterien bietet picea eine mehr als 100-fache Speicherfähigkeit. Die Wasserstofftechnologie wird durch picea für Privathaushalte erstmals leicht und effizient nutzbar und kann so erheblich zum Klimaschutz beitragen. Das Musterhaus wird die technologische Marktführerschaft von HPS sowie die Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit von picea unterstreichen. Wohnwerke belegt damit seine Ambitionen, hochwertige Eigenheime mit unabhängiger Stromversorgung auszustatten und so zum Klimaschutz beizutragen.